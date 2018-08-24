КПВВ «Майорск» закрыт из-за обстрела оккупантов

24.08.2018 11:40

Вчера около 16:00 оккупанты обстреляли пункт пропуска ««Майорское» в Донецкой области.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что вчера противник обстрелял пункт пропуска из снайперского оружия. В результате обстрела поврежден один из модулей в котором пограничники осуществляли оформление граждан, следующих через линию разграничения.

Также, Слободян уточнил: «Учитывая обострение ситуации и несоблюдение российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня, по решению командования ООС временно прекращено движение через КПВВ «Майорское» в рамках дорожного коридора «Горловка — Бахмут».

Источник: https://donpress.com