Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Даже "Грады" работают, такого давно не было" - в Донецке гремят взрывы и носятся машины с боевиками

25.08.2018 21:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Даже "Грады" работают, такого давно не было" - в Донецке гремят взрывы и носятся машины с боевиками

В соцсетях сообщают, что боевые действия слышат и жители прифронтовой Авдеевки.

О жертвах среди мирного населения данных нет, в пабликах пишут, что террористы активизировались во второй половине дня сегодня 25 августа, передает "Диалог.UA".

По словам дончан, боевики задействовали не только тяжелое вооружение. Жители "столицы" "ДНР" пишут о серии мощных взрывов, стрельбе из минометов. "Гремит очень громко", "Мощные взрывы, или мне чудится", "Орки мстят за День Независимости и патриотичные агитки в Донецке", "Вечер перестает быть "скучным", "Даже "Грады" работают, такого давно не было", "Слышно хорошо", "Гремит неслабо", "Что опять у них там случилось", "Видел сегодня несколько мчащихся по Донецку машин с орками", - рассказывают в соцсетях.

Кстати, боевые действия в Донецке подтвердили и сами орки. Боевики предупреждают террористов, что на их позиции может прилететь "ответка" от ВСУ.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, ВСУ, взрывы, обстрелы, РСЗО "Град", террористы, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх