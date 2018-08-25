"Даже "Грады" работают, такого давно не было" - в Донецке гремят взрывы и носятся машины с боевиками

25.08.2018 21:43

В соцсетях сообщают, что боевые действия слышат и жители прифронтовой Авдеевки.

О жертвах среди мирного населения данных нет, в пабликах пишут, что террористы активизировались во второй половине дня сегодня 25 августа, передает "Диалог.UA".

По словам дончан, боевики задействовали не только тяжелое вооружение. Жители "столицы" "ДНР" пишут о серии мощных взрывов, стрельбе из минометов. "Гремит очень громко", "Мощные взрывы, или мне чудится", "Орки мстят за День Независимости и патриотичные агитки в Донецке", "Вечер перестает быть "скучным", "Даже "Грады" работают, такого давно не было", "Слышно хорошо", "Гремит неслабо", "Что опять у них там случилось", "Видел сегодня несколько мчащихся по Донецку машин с орками", - рассказывают в соцсетях.

Кстати, боевые действия в Донецке подтвердили и сами орки. Боевики предупреждают террористов, что на их позиции может прилететь "ответка" от ВСУ.