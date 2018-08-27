Кажется, что мы хуже бомжей: Унизительная жизнь переселенцев, шокирующие кадры

27.08.2018 07:30

В центре Одессы уже третий год больше сотни переселенцев из Донбасса обживают полуразрушенный дом на Успенской, 4, пытаясь узаконить свое проживание в самозахваченном здании. Это здание – памятник архитектуры XIX века. Когда-то был женским училищем, сиротским приютом, общежитием Одесского морского порта. Здание находится в коммунальной собственности и принадлежит Одесскому областному совету. Много лет оно пустовало.

Здесь среди квартирантов есть пенсионеры, лица с инвалидностью и дети. Самому старшему жителю, Евдокии Денисовой – 83 года, самой маленькой – Виктории – 10 месяцев.

Переселенка из Горловки Софья Маркина рассказала, как начались их одесские скитания. «Вся эта история началась перед очередным подорожанием аренды жилья в 2016 году. Аренда подорожала, а зарплаты – не повысили. Нужно было выбирать: возвращаться в войну или оставаться на улице. Прочитав Конституцию, поняла, государство должно было нам помочь. В Одессе полно пустующих помещений. Можно ведь выделить по комнатке каждой семье, чтобы дальше работать, развиваться и спокойно смотреть в будущее. Этого не было», – сказала она.

Софья рассказала, что об этом здании они узнали от одного из волонтеров. Выяснилось, что помещения пустуют уже много лет. Тогда переселенцы обратились к местным властям и получили ответ, что данное здание является коммунальной собственностью. «Оказалось, что здание готовилось к продаже, и уже была проведена незаконная реконструкция под квартиры. Поэтому медлить не было времени, и мы заняли здание, которое, фактически, принадлежит громаде. Двоякая ситуация: сначала мы защищали коммунальную собственность от продажи, а теперь отстаиваем свои права», – говорит переселенка.

В здании бывшего общежития отсутствовало электро-, водо- и теплоснабжение. Нужно было подключать коммуникации. Софья Маркина подчеркивает: делали все по закону. «Было очень сложно подключить здание к электросети и водопроводу. Но в итоге мы получили регистрацию жильцов, добились законного подключения необходимых ресурсов, которые оплачиваются не за счет бюджета города, а из средств жильцов общежития», – рассказала она.

На каждую комнату общежития переселенцы установили персональный электросчетчик. Есть и общедомовой водомер. Ежемесячно снимаются показания и передаются в снабжающие организации. «Следует отметить, что мы не пришли просто так и стали там жить. Нет. Перед этим больше двух недель мы чуть ли не жили в коридорах облсовета, добиваясь от чиновников предоставления нам жилья», – вспоминает Софья Маркина.

«Мы никому не нужны. Кажется, что мы хуже бомжей. Квартира в Донецке разбомблена (Киевский район). Врагу не пожелаю так жить, как мы живем», – поделилась Евдокия Денисова.

По словам переселенцев, им предложили поселиться сначала в селе Борщи, потом в селе Степовое Одесской области, которое находится в 70-ти километрах Одессы. Но для переселенцев в этих населенных пунктах не было ни работы, ни социальной инфраструктуры. «Мы ездили и в Борщи, и в Степовое. До ближайшей больницы, которая находится в Раздельной, около 25 км. Детям, чтобы попасть в школу, нужно протопать около километра(!). Оставляли желать лучшего и бытовые условия в селе. В общежитии, как минимум, нужна была замена крыши. По сути, там маленькие комнатки, которые рассчитаны на 3 человека. Раньше там были детский интернат и общежитие училища. Вот как расположить мебель и все остальное для полноценной семьи, если маленькая комнатка рассчитана на 3 кровати?», – говорит Софья.

Сегодня переселенцы считают, что, прежде чем громко говорить о проекте, нужно было провести анализ состояния помещений и определить условия жизни семей, которые будут там жить. «На словах выглядит все отлично: вот помещение – заселяйтесь и живите. А на самом деле – это масса вопросов, решение которых требует много времени и ресурсов. А жить нужно уже сейчас. У многих ошибочное мнение о миллионах, которые государство якобы выделяет на переселенцев. А ведь мы этих денег не получаем. И отчетов ведь никто не показывает. Где они?», – сказала она.

«Но в целом все идет своим чередом. Большинство – работают. Пытаемся устраивать тренинги и различные развивающие мероприятия для детей переселенцев, активно участвуем в общественной жизни Одессы», – подытожила Софья Маркина.

Источник: https://dnews.dn.ua с ссылкой на Одесскую жизнь



