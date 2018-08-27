Жители ОРДО жалуются на повышение цен перевозчиками после закрытия КПВВ «Майорское»

27.08.2018 17:45

Жители оккупированной части Донбасса в социальных сетях сообщают, что после временного закрытия КПВВ «Майорское» перевозчики резко взвинтили цены на проезд.

Как отмечают очевидцы, на данный момент «стоячее» место в автобусе стоит 180 гривен. Водители такси подняли цены с прежних 800 гривен до 1600 гривен. Жители оккупированных территорий возмущены такими действиями перевозчиков, так как новые цены не всем доступны.

Источник: https://donpress.com