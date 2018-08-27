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Жители ОРДО жалуются на повышение цен перевозчиками после закрытия КПВВ «Майорское»
27.08.2018 17:45
Жители оккупированной части Донбасса в социальных сетях сообщают, что после временного закрытия КПВВ «Майорское» перевозчики резко взвинтили цены на проезд.
Как отмечают очевидцы, на данный момент «стоячее» место в автобусе стоит 180 гривен. Водители такси подняли цены с прежних 800 гривен до 1600 гривен. Жители оккупированных территорий возмущены такими действиями перевозчиков, так как новые цены не всем доступны.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, цена, повышение, Майорск, КПВВ, ОРДО
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