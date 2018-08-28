ВСУ хорошо потрепали россиян: стало известно об огромных потерях России в боях за Иловайск

28.08.2018 17:18

Во время ожесточенных боев за Иловайск в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

Об этом рассказал журналистам начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев, передает "ГОРДОН".

По его словам, за все лето 2014 года на Донбассе в боях с украинскими военными погибли около 1700 российских военных.

"У нас продолжается работа по элементам, по каждому бою, которая подтверждает именно донесения разведывательных органов по погибшим", – заявил Ноздрачев.

В то же время он уточнил журналистам число погибших россиян именно в боях за Иловайск за период 24-29 августа.

"Это чуть больше 200 военнослужащих Российской Федерации и около 300 раненых именно военнослужащих РФ, которые принимали участие в наступлении и блокировании Иловайска", – подчеркнул полковник.