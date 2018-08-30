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ПТУР пробил два холма: в ВСУ высмеяли новый фейк боевиков на Донбасс
Представители т.н. "ДНР" в Совместном центре координации и контроля прекращения огня на Донбассе (СЦКК) разразились новой нелепой попыткой скомпрометировать украинских военных в срыве перемирия.
Как написал на своей странице Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", вчера, 28 августа, СЦКК так называемой "ДНР" выложили на своей странице информацию о том, что якобы бойцы ВСУ выстрелили из ПТУРа по мирному автомобилю БелАЗ, который загружался известняком у террикона в районе Докучаевска, передает segodnya.ua.
"Человек нормальный, который понимает, что в СЦКК "дырляндии" трезвых среди белого дня не найдешь, начнет детальный разбор. Ниже приведена схема, которую любезно выложили у себя боевики. Скажу честно, у меня глаза на лоб полезли, хохочу до сих пор. Получается, что наши ПТУРы могут пробить два холма, чтобы попасть по автомобилю? Тогда нам и "Джавелины" не нужны. Давайте лучше таких ПТУРов побольше", – высмеял Штефан представителей "ДНР".
"Штирлиц" посоветовал боевикам записаться в вечернюю школу, чтобы немного поучить географию и физику. А по поводу взрыва грузовика он предположил, что тот "загорелся от большого количества выпитого контрафактного алкоголя".
Теги: Донбасс, выстрел, перемирие, ДНР, боевики, ВСУ, соцсети, СЦКК
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