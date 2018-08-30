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Архив - Донецкая область

В Донецке сгоняют бюджетников на очередной митинг

30.08.2018 15:26
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В Донецке сгоняют бюджетников на очередной митинг

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов сообщают, что оккупационные «власти ДНР» принудительно сгоняют бюджетников на митинг в «память о погибших детях». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Бюджетников, студентов и школьников во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах сгоняют на митинг в память о «детях Донбасса», погибших в результате боевых действий. При этом цинизм проводимого мероприятия не просто переходит все рамки – ведь уже даже самые отпетые «сторонники ДНР» знают, кто и откуда ведет обстрелы в результате которых гибнут дети. Однако, не пойти на митинг – чревато последствиями от «воспитательной беседы» до увольнения с работы и попадания в сферу «внимания МГБ».
Кроме того, уведомление, что «завтра на митинг» теперь дается за сутки. О митинге, который пройдет в Донецке сегодня людей предупредили накануне, во второй половине дня.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Ц-цинизм… бюджетников Донецка добровольно-принудительно сгоняют завтра на митинг памяти невинно убиенных (в результате боевых действий) детей донбасса...»,
«Будут гудеть....».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донецк, Донбасс, митинг, бюджетники
 
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