В Донецке сгоняют бюджетников на очередной митинг

30.08.2018 15:26

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов сообщают, что оккупационные «власти ДНР» принудительно сгоняют бюджетников на митинг в «память о погибших детях». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Бюджетников, студентов и школьников во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах сгоняют на митинг в память о «детях Донбасса», погибших в результате боевых действий. При этом цинизм проводимого мероприятия не просто переходит все рамки – ведь уже даже самые отпетые «сторонники ДНР» знают, кто и откуда ведет обстрелы в результате которых гибнут дети. Однако, не пойти на митинг – чревато последствиями от «воспитательной беседы» до увольнения с работы и попадания в сферу «внимания МГБ».

Кроме того, уведомление, что «завтра на митинг» теперь дается за сутки. О митинге, который пройдет в Донецке сегодня людей предупредили накануне, во второй половине дня.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Ц-цинизм… бюджетников Донецка добровольно-принудительно сгоняют завтра на митинг памяти невинно убиенных (в результате боевых действий) детей донбасса...»,

«Будут гудеть....».

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