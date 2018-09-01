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Боевики «ДНР» перекрыли «границу» с «ЛНР»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты перекрыли все дороги на временно оккупированных территориях Донбасса. Люди не могут проехать из Донецкой в Луганскую область и даже в соседние населенные пункты. Останавливают всё – и рейсовые автобусы, и легковые авто. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированной территории Донецкой области сообщают, что боевики «ДНР» не пропускают транспорт, направляющийся в направлении Луганской области. Останавливают абсолютно весь транспорт – и легковые автомобили, и рейсовые автобусы. Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой области люди не могут попасть в другие населенные пункты. Пропускают только с местно пропиской.
Вот что сообщают люди в соцсетях:
«Не пустили сегодня в ДНР. Ехали из Луганска в Донецк. в 9 утра, развернули на Дебальцево назад. Рейсовые автобусы и легковые не пускают»,
«Вроде до понедельника»,
«Докуч перекрыт. Пускают только с местной пропиской».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, граница, ДНР, ЛНР
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