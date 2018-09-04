Ситуация в пунктах пропуска утром 4 сентября

04.09.2018 09:04

Сегодня, 4 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, кроме КПВВ «Станица Луганская», который закрыт до 7 сентября на ремонт, открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме, передают dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 26 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8115 человек и 1060 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8000 человек и 1535 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7220 человек и 1470 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2720 человек и 625 транспортных средств.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10/70;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

Пользователи соцсетей о ситуации на КПВВ на момент подготовки материала не сообщали.