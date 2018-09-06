Стала известна дата фейковых выборов нового главаря «ДНР»

06.09.2018 19:26

Боевики ОРДО могут провести псевдовыборы нового главаря «ДНР» в первой половине ноября, 6-7 числа. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в административных структурах боевиков.

По словам источника, «депутаты ДНР» могут утвердить дату незаконного голосования 7 сентября.

Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. После смерти Захарченко боевиков "ДНР" возглавил террорист Трапезников. До настоящего времени Трапезников был "вице-премьером ДНР".