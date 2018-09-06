Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО

06.09.2018 18:03

Жена ликвидированного главаря "ДНР" Наталья Захарченко спустя 3 дня после похорон мужа отправилась участвовать в "спектакле" пропагандистов. Соцсети остро отреагировали над поступком "безутешной вдовы", передает "Диалог.UA".

Вдова взорванного главаря "ДНР" Александра Захарченко, Наталья, недолго горевала над могилой мужа. Уже спустя несколько дней она приняла участие в постановке кремлевских СМИ, якобы посетив передовую для "поднятия боевого духа" террористов. Кадры с вдовой Захарченко, обряженной в костюм цвета хаки, обнародовал сепаратистский "Первый республиканский телеканал". В видео дамочку сначала куда-то везут, после чего водят по разрушенному дому. Там она общается с террористами. Судя по радостному голосу, ликвидация мужа ее расстроила несильно. Заканчивается все застольем. "Я буду вам помогать так же само, как вам Батя (Захарченко - ред.) помогал… Надо сохранить его дело, продолжить его задумки и начинания", - говорит пособница гибридной армии РФ, обещая отомстить за гибель мужа. Захарченко, к слову, она называет исключительно "Батей". "Все думали, что сейчас хаос начнется, что мы друг друга перех**ячим. Нет", - завернула "первая леди" террористической "ДНР". Примечательно, что данный "пиар" вдовы Захарченко вызвал негодование в рядах террористов. Ее заподозрили в попытке занять место мужа. "Идея снять видеоролик "Наталья Захарченко на передовой" принадлежит Александру Казакову. Кто-нибудь. Пожалуйста. Остановите его. Мы еще от "Малороссии" не отошли", - пишет сепаратистский telegram-канал "Это ДНР, детка".

Не оставили без внимания вдову Захарченко и патриотические силы Украины. "Теперь в "ДНР" новая мулька: таскать вдову Захарченко по передовой. Может, и еще как-то использовать для поднятия боевого духа. Хотя тут не совсем понятно. У генералиссимуса и покорителя Лондона Захарченко было две жены. И обе - Натальи. Так что, их обеих на передок послали?" - задался вопросом известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.