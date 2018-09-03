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"Ночью в Донецк приехала группа от Путина. Серьезные ребята..." - источник в РФ сообщил приказ Путина по "ДНР"
Российские СМИ сообщают, что президент РФ Владимир Путин направил в Донецк спецгруппу силовиков для расследования убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Информацию об этом сообщило издание "Росбалт" со ссылкой на собственные источники в Донецке. Журналисты издания пишут, что Путин поставил задачу найти убийц главаря "ДНР". Источник сообщает, что прибывшие из РФ специалисты являются "серьезными ребятами", а главным виновником убийства считают главаря личной охраны Захарченко.
Источник также сообщил, что все ранее задержанные по подозрению в убийстве были отпущены боевиками, а реальные исполнители так и не были пойманы. Согласно заключению технических специалистов, для закладки взрывчатки ликвидаторам потребовалось около 30 минут, а значит задержанные ранее подозреваемые вряд ли могли осуществить убийство своими силами.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, убийство, расследование, ДНР, Захарченко
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