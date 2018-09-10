- Нет Захарченко, нет Плотницкого: Что будет с Минскими соглашениями16:05
- "РФ должна срочно отдать Донбасс Украине", - в Москве ошарашили новым заявлением, назвав причины и условия15:46
- Вернут ли переселенцам долги по пенсиям15:31
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР" 14:47
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»13:50
- ПУШИЛИН ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ПАРЛАМЕНТА ДНР»13:15
- «Устраняет главарей ЛДНР».В РФ задержали боевика «ИГИЛ», «работавшего на СБУ»12:48
- Без звания убрали: в сети посмеялись над откровениями обиженного Стрелкова12:00
- «Я стану «батей»: вдова Захарченко призвала боевиков к дисциплине10:47
Нет Захарченко, нет Плотницкого: Что будет с Минскими соглашениями
В связи со смертью «главы ДНР» Александра Захарченко Кремль не будет нарушать конструкцию Минских соглашений, ему, как подписанту, также, как и «экс-главе ЛНР» Игорю Плотницкому просто ищут замену. Такое мнение высказала политолог Светлана Кушнир.
«Две подписи, которые стоят под Минскими соглашениями, Плотницкого и Захарченко – это остались только подписи. Людей, которые представляли "ДНР" и "ЛНР" в этом переговорном процессе, нет: Плотницкий где-то сидит, Захарченко уже лежит на глубине двух метров, хотя есть версия, что он не погиб», – говорит она.
По ее словам, в этой связи заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова о встрече в «Нормандском формате» вполне логичны. «Нет Захарченко, нет Плотницкого, надо кого-то вводить в этот переговорный процесс, а это позиция – вопрос времени, чтобы эти новые как-то включились», – добавила Кушнир.
Как заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, Лаврова надо правильно читать и слушать: «Лавров сказал о том, что встречи "Нормандской четверки" после убийства Захарченко не будет в ближайшее время, а не вообще не будет».
Политолог Владимир Фесенко также убежден, что Россия не откажется от выполнения Минских договоренностей из-за смерти Захарченко, но будет «продавливать» выгодные ей условия.
Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.
7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.
Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
Теги: Россия, Донбасс, Кремль, оккупация, Минские договоренности
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля
- Эксперт: Для Кремля "Л-ДНР" стали дорогим удовольствием
- Песков попытался донести мысль, что Кремль считает Донбасс частью Украины?
- "Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс
- Ненавидящий Украину Марков назвал, каких регионов "лишится" Киев после "референдума" Путина на Донбассе
- Турчинов жестко прошелся по идее "референдума Путина" на Донбассе
- Нет Захарченко, нет Плотницкого: Что будет с Минскими соглашениями16:05
- "РФ должна срочно отдать Донбасс Украине", - в Москве ошарашили новым заявлением, назвав причины и условия15:46
- Вернут ли переселенцам долги по пенсиям15:31
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР" 14:47
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»13:50
- ПУШИЛИН ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ПАРЛАМЕНТА ДНР»13:15
- «Устраняет главарей ЛДНР».В РФ задержали боевика «ИГИЛ», «работавшего на СБУ»12:48
- Без звания убрали: в сети посмеялись над откровениями обиженного Стрелкова12:00
- «Я стану «батей»: вдова Захарченко призвала боевиков к дисциплине10:47
- Учёные разработали зонтик, под которым всегда лето16:18
- Нет Захарченко, нет Плотницкого: Что будет с Минскими соглашениями16:05
- "РФ должна срочно отдать Донбасс Украине", - в Москве ошарашили новым заявлением, назвав причины и условия15:46
- Вернут ли переселенцам долги по пенсиям15:31
- Продукты, улучшающие память15:13
- Керченский мост протаранил плавучий кран. ВИДЕО15:00
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР" 14:47
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Число выехавших из-за химатаки в Крыму резко возросло14:15
- Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»13:50
- Продукты, улучшающие память15:13
- Когда нельзя смотреть в окно: четыре приметы11:30
- Медики объяснили, почему вредно спать на животе10:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- «Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости17:32
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва