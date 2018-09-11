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Куць сообщил о новых сложностях на Донбассе после гибели Захарченко
11.09.2018 09:40
Глава Донецкой ОВГА Александр Куць заявил, что после гибели главаря ОРДО Александра Захарченко оккупанты прекратили контакты с украинской стороной по вопросам проведения и безопасности восстановительных работ на оккупированной территории.
Так, Куць сообщает: «Раньше о прекращении боевых действий для проведения восстановительных работ договаривались через СЦКК … но после смерти главаря боевиков Захарченко оккупационные власти вообще прекратила любые контакты по этому поводу», передает donpress.com.
Он уточнил, что уже остановились работы на газораспределительной станции в Красногоровке, поэтому до сих пор остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.
Теги: Украина, Донбасс, гибель, восстановление, боевики, Захарченко, Донецкая фильтровальная станция, СЦКК
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