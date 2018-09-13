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Как жителям оккупированного Донбасса проголосовать на выборах президента Украины: подробная инструкция от ЦИК
На выборах президента и Парламента в следующем году проголосовать смогут не только переселенцы, но и жители неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Центризбирком Украины подробно объяснил, как жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогут отдать свой голос на выборах президента, передает "Униан".
Отмечается, что процедура, которая дает возможность проголосовать на выборах вне места своей регистрации описана в Дополнении 1 к постановлению Центральной избирательной комиссии от 13 сентября 2012 году №893. Так, украинец, взяв с собой паспорт, должен пойти в органы Государственного реестра избирателей. Если он хочет проголосовать, например, в Полтаве, обращаться нужно в местное отделение Реестра. Список адресов с разбивкой по областям и районам указан на сайте структуры. Там гражданин должен написать заявление. Таким обращением человек просит временно изменить место его голосования. Также украинец должен приложить документы, которые подтверждают необходимость временного изменения места голосования. В случае с переселенцами речь идет о справке переселенца. Но постановление ЦИК от 5 сентября внесло поправку: прилагать документы не нужно. "Избиратели, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях районов, городов, поселков и сел, их частей в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются Президентом Украины в порядке, предусмотренном Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования", - говорится в документе. Обращает на себя внимание, что избирательный адрес на временно оккупированных территориях находится не только у переселенцев, но у тех, кто проживает на оккупированной территории "ДНР" и "ЛНР". А если при подаче заявления в Реестр первые не будут показывать справку переселенца, то отличить их от вторых не представится возможным. Это подтвердили в ЦИК в своем официальном ответе на запрос: "Могут ли жители Донецка, которые не являются переселенцами и постоянно проживают в своем городе, принять участие в выборах президента, написав заявление на изменение избирательного участка с Донецка на Мариуполь? Куда для этого следует обращаться?" Ответ ЦИК звучит следующим образом: "Да, смогут, согласно тому же Порядку временного изменения места голосования избирателя без измения его избирательного адреса. В городе Мариуполе они смогут обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей, на территории которого находится участок, где они хотят голосовать". Также в ЦИК подтвердили, что никаких других документов, кроме паспорта, брать с собой не нужно. И уточнили, что обращаться с заявлениями в Реестр еще рано. Изменить избирательный адрес украинцы смогут не ранее 31 декабря 2018 - даты начала избирательного процесса, но не позднее, чем за пять дней до голосования.
Теги: Украина, Донбасс, выборы президента, ДНР, ЛНР
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