ООН направила на неподконтрольный Донбасс грузовик с медицинскими товарами

14.09.2018 10:45

Организация объединенных наций (ООН) направила на временно неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса грузовик, который перевозил 3,8 тонны медицинских товаров. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик с медицинскими товарами от ООН общим весом 3,8 тонны», – сказано в сообщении.

Источник: https://dnews.dn.ua