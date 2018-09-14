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ООН направила на неподконтрольный Донбасс грузовик с медицинскими товарами

14.09.2018 10:45
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ООН направила на неподконтрольный Донбасс грузовик с медицинскими товарами

Организация объединенных наций (ООН) направила на временно неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса грузовик, который перевозил 3,8 тонны медицинских товаров. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик с медицинскими товарами от ООН общим весом 3,8 тонны», – сказано в сообщении.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, помощь, ООН, медицинская справка
 
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