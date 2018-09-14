Опять покушение? В Донецке возле гостиницы гремит стрельба, звучат взрывы

14.09.2018 07:10

В оккупированном Донецке вчера вечером была слышна стрельба и взрывы.

В социальных сетях дончане сообщают, что в гостинице «Прага» «силовики» разоружают наемников «батальона» российского писателя и оккупанта Захара Прилепина.

Сторонник ОРДО Александр Жучковский сообщил, что был слышен взрыв и беспорядочная стрельба. Никого из оккупантов из здания пока не выпускают, по его словам, командир батальона Сергей Фомченков («Фомич») задержан.

Украинской блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что вместе с Фомченковым был арестован участник НВФ с позывным «Араб».

Источник: https://donpress.com