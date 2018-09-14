Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Опять покушение? В Донецке возле гостиницы гремит стрельба, звучат взрывы

14.09.2018 07:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опять покушение? В Донецке возле гостиницы гремит стрельба, звучат взрывы

В оккупированном Донецке вчера вечером была слышна стрельба и взрывы.

В социальных сетях дончане сообщают, что в гостинице «Прага» «силовики» разоружают наемников «батальона» российского писателя и оккупанта Захара Прилепина.

Сторонник ОРДО Александр Жучковский сообщил, что был слышен взрыв и беспорядочная стрельба. Никого из оккупантов из здания пока не выпускают, по его словам, командир батальона Сергей Фомченков («Фомич») задержан.

Украинской блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что вместе с Фомченковым был арестован участник НВФ с позывным «Араб».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, ДНР, взрывы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх