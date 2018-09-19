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Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ

19.09.2018 07:45
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Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ

Чисто военного решения для завершения войны на Донбассе недостаточно. Так считает командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет «Новое время».

«Когда будет мир, и как закончится война – это вопрос гораздо сложнее. Как человек военный, я знаю ответ военный. Но сегодня очевидно, что чисто военного решения для завершения войны в Донбассе недостаточно», – сказал Сергей Наев.

При этом Наев убежден, что война завершится победой Украины. «По этому поводу у меня нет никаких сомнений. И хочу заверить, что Объединенные силы готовы к выполнению задач операции. Мы лучшие Вооруженные Силы, у нас лучшие люди, и мы обороняем нашу родную, лучшую землю – Украину», – подчекнул генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что Наев рассказал, какие сверхважные задачи реашют Объединенные силы на Донбассе.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, Наев
 
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