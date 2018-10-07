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Архив - Донецкая область

Залишки війни. Міноборони показало мінні поля на Донбасі

07.10.2018 15:17
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Залишки війни. Міноборони показало мінні поля на Донбасі

Карта розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України, інформує Depo.ua.
"На теперішній час Україна є однією з найбільш забрудненою мінами та вибухонебезпечними предметами залишками війни держав в світі", - зазначають у МОУ.
Як пояснюють у міністерстві, карту розробили з метою зниження загрози нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами, адже з початком агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей мали місце неодноразові випадки підриву військовослужбовців та цивільного населення на вибухонебезпечних предметах.



Теги: Донбасс, война, карта, Министерство обороны, мина, минирование
 
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