Залишки війни. Міноборони показало мінні поля на Донбасі

07.10.2018 15:17

Карта розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України, інформує Depo.ua.

"На теперішній час Україна є однією з найбільш забрудненою мінами та вибухонебезпечними предметами залишками війни держав в світі", - зазначають у МОУ.

Як пояснюють у міністерстві, карту розробили з метою зниження загрози нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами, адже з початком агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей мали місце неодноразові випадки підриву військовослужбовців та цивільного населення на вибухонебезпечних предметах.