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Кремль объявил имя нового куратора "Л/ДНР" - для террористов это может стать началом конца
Россия назначила "куратором Л/ДНР" Алексея Филатова. Ранее он занимал пост высокопоставленного сотрудника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству.
В Интернете начали говорить о том, что Россия сделала решающий шаг, поставив его на такой пост. Российская Федерация назначила "куратором Л/ДНР" Алексея Филатова, который ранее занимался взаимоотношениями с Южной Осетией. И его с недавних пор повысили, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на источник. "Алексей Филатов отныне будет заниматься гуманитарным и политическим взаимодействием с "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, он будет в ответе за взаимодействие с Донбассом по вопросам выборной кампании", - сказано в сообщении. Стоит отметить, что до этого Филатов официально занимал пост высокопоставленного сотрудника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству.
Однако ничем особенным он за это время не отличился. В Интернете начали поговаривать о том, что Россия ставит человека, который ранее занимался приграничными делами для того, чтобы окончательно решить вопрос с Донбассом. Возможно, она попробует на официальном уровне присоединить его часть к своей территории. Однако вполне вероятно, что Кремль и сам устал от того, что Донбасс не может никак определиться. Учитывая предыдущие сообщения об ужасающих провалах террористов, Филатову там вряд ли удастся что-то исправить.
Скорее всего, Кремль хочет поставить решающую точку в вопросе Донбасса. Тем временем в "Л/ДНР" все еще наблюдается ситуация, когда террористы заставляют школьников любить великую и могучую "сверхдержаву".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Кремль, ДНР, ЛНР, куратор
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