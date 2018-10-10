Кремль объявил имя нового куратора "Л/ДНР" - для террористов это может стать началом конца

10.10.2018 15:48

Россия назначила "куратором Л/ДНР" Алексея Филатова. Ранее он занимал пост высокопоставленного сотрудника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству.

В Интернете начали говорить о том, что Россия сделала решающий шаг, поставив его на такой пост. Российская Федерация назначила "куратором Л/ДНР" Алексея Филатова, который ранее занимался взаимоотношениями с Южной Осетией. И его с недавних пор повысили, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на источник. "Алексей Филатов отныне будет заниматься гуманитарным и политическим взаимодействием с "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, он будет в ответе за взаимодействие с Донбассом по вопросам выборной кампании", - сказано в сообщении. Стоит отметить, что до этого Филатов официально занимал пост высокопоставленного сотрудника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству.

Однако ничем особенным он за это время не отличился. В Интернете начали поговаривать о том, что Россия ставит человека, который ранее занимался приграничными делами для того, чтобы окончательно решить вопрос с Донбассом. Возможно, она попробует на официальном уровне присоединить его часть к своей территории. Однако вполне вероятно, что Кремль и сам устал от того, что Донбасс не может никак определиться. Учитывая предыдущие сообщения об ужасающих провалах террористов, Филатову там вряд ли удастся что-то исправить.

Скорее всего, Кремль хочет поставить решающую точку в вопросе Донбасса. Тем временем в "Л/ДНР" все еще наблюдается ситуация, когда террористы заставляют школьников любить великую и могучую "сверхдержаву".



Источник: www.dialog.ua