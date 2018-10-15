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Архив - Донецкая область

Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»

15.10.2018 19:16
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Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»

Власти России значительно уменьшила финансирование оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Так, чиновник пишет, что на данный момент на территории ОРДЛО оккупационная «власть» проводит массовое сокращение бюджетников — от дворников до работников «местных администраций. При этом из-за недостатка средств под сокращение попал даже дефицитный в ОРДЛО медицинский персонал в учреждениях здравоохранения.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, финансирование, ОРДЛО
 
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