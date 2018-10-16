Дончане говорят о «военнослужащих» с шевронами РФ в городе

16.10.2018 08:41

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в городе появилось большое количество «военнослужащих» с шевронами РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в городе появились российские наемники, даже не скрывающие шевронов РФ на форме. Кроме того, сообщается, что работающими предприятиями, на которых ремонтируют военную технику боевиков «ДНР», руководят военнослужащие РФ.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Донецк 11.11 ФБ Вчера увидела двоих вояк с нашивкой росфлага. Из кафешки выходили на площади Конституции. Давно не видела, чтоб не шифровались»,

«Місцеві до сих пір долдонять — а пАкажите нам русськую армию на Донбассе?»,

«Робота в них така… долдонити. А між тим всією роботою по дрібному й середньому ремонту «броні» на нашому РМЗ відкрито керує підполковник з кацапії з «погонялом» «Тайга»»,

«Столько понаехало, что гибридной формы не хватает...»,

«А чего стесняться-то..».

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