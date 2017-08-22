Зверские атаки армии РФ вблизи Донецка: сепаратисты "ДНР" терзали Авдеевку ударами из зенитных установок, минометов и гранатометов. ВИДЕО

22.08.2017 12:01

Спикер АТО Анатолий Стельмах констатировал, что территории вблизи оккупированного Россией Донецка по-прежнему остаются самыми опасными на линии фронта. В понедельник, 21 августа, на донецком направлении сохранялась напряженная обстановка, сообщает dialog.ua.

В районе Авдеевской промзоны боевики "ДНР" с вечера и почти до полуночи вели огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия. "В ответ наши бойцы активно применяли оружие на поражение, накрывая огневые средства противника. В результате этого противостояния один наш военный погиб", - добавил спикер АТО.