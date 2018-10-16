- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Немыря: Верховная рада блокирует ряд законов, касающихся переселенцев15:01
Остановить пущенный с холма асфальтовый каток очень сложно: Гиркин высказался о событиях на Донбассе
В случае, если российские войска продвинутся до административных границ Донецкой и Луганской областей, в частности захватят Мариуполь, и так закрепят линию фронта, этот сценарий в первую очередь навредит Российской Федерации. Об этом в эфире одного из российских видеоканалов заявил «экс-командир ополчения ДНР», «экс-министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин).
«Наши американские "партнеры", дорогие "партнеры" Владимира Владимировича будут только аплодировать этому по одной простой причине – линия фронта удлинится, эта "черная дыра", в которую Путин и его компания превратили Донбасс, тоже увеличится и будет сосать еще больше ресурсов из бюджета Российской Федерации», – сказал он.
«США это будет обходиться во вполне приличные средства. Они воссоздадут украинскую армию, получат дополнительный предлог для прямого ввода войск НАТО на территорию Украины, усилят санкции. Результат будет полностью обратный желаемому нами, поэтому опасность достаточно серьезная. Она действительно есть. По этому поводу происходит определенная истерика в Кремле», – продолжил Стрелков.
По его словам, ситуация с Донбассом сейчас развивается абсолютно спонтанным образом. «Очень легко отправить асфальтовый каток под уклон с холма, а вот остановить его – крайне сложно. И события набирают ход, независимо уже от желания тех, кто их спровоцировал», – считает «экс-министр обороны ДНР».
При этом он также заявил, что потерпеть поражение на Донбассе для России будет означать начало распада федерации, а ввязаться в войну в Сирии было главной стратегической ошибкой Кремля.
Источник Донецкие новости
Теги: Россия, Донбасс, Гиркин
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Восточная граница с Россией обойдется Эстонии в 250 млн евро
- Верх цинизма: Путин предоставил российское гражданство мальчику из Шахтерска
- "Нет никаких выборов, нет никакого Порошенко" - Жириновский озвучил имперские амбиции РФ в отношении Украины
- Скандальный шансонье Стас Барецкий написал песню о космодроме «Восточный» и, конечно же, вспомнил Путина (ВИДЕО)
- Российского двойника Ди Каприо покусал наркоман
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2720:11
- Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?19:54
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?19:20
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети