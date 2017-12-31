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На Донбассе замечены опасные перемещения
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", для обеспечения террористической деятельности частей и соединений оккупантов Донбасса, в период с 20 по 29 декабря с.г. с территории России было доставлено около 1700 тонн ГСМ (ж/д. ст. Ровеньки и Мушкетово (Донецк).
Северо-западнее Верхнекальмиуского водохранилища на дороге между Ясиноватой и колонией №32 наблюдалось перемещение мобильной огневой группы оккупантов. Внимание обращает необычный состав группы – пара Уралов с 100-мм ПТ-орудиями типа МТ-12 "Рапира", Камаз с ЗУ-23-2 в кузове, бортовой затентованный Урал и МТ-ЛБ с прицепленным и зачехлённым 120-мм миномётом "Сани", УАЗ-469 и микроавтобус.
Между Амвросиевкой и Благодатным зафиксирована батарея (6 установок) 122-мм РСЗО БМ-21 "Град", передвигалась на север. Также в колонне 3 Урала, Камаз и 2 МТ-ЛБ.
Через Харцызск на Макеевку проследовала батарея 120-мм миномётов (на прицепе Уралов) – 4 штуки, также БТР-80 и 2 Камаза.
"В районе Ясиноватой в лесном массиве в районе высоты 272.2 оккупанты замаскировали как минимум 2 танка и несколько легких ББМ. Судя по всему, речь идет о бронегруппе, которую ранее сеть группы ИС фиксировала в районе насосной станции и Васильевки", - отмечается в сообщении.
Теги: Россия, Донбасс, вооружение, военная техника, оккупанты
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