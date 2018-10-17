В Донецке в детской больнице моют и сушат одноразовые шприцы. Люди негодуют

17.10.2018 18:00

Во временно оккупированном Донецке медицина находится в критическом состоянии. Дошло до того, что одноразовые шприцы моются и сушатся. Вт что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном Донецке ситуация в медицине дошла до критической точки – в одной из детских больниц в прививочном кабинете моют и сушат использованные шприцы, при том, что шприцы одноразовые! Дончане, столкнувшиеся с этим, негодуют и подозревают, что шприцы могут использовать повторно, ведь не все люди приходят со своими шприцами.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«В Петровском районе, в детской больнице №4, в прививочном кабинете, моют шприцы и сушат на подоконнике. На вопрос, зачем их моют, ответ был таков: — они будут отправляться на переработку. Зачем тогда их мыть, если они одноразовые? Можно подумать, что их заново используют. Анонимно если можно!»

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.