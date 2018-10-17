Военнослужащий, расстрелявший сослуживцев под Мариуполем, получил пожизненный срок

17.10.2018 10:17

8 октября Орджоникидзевский суд вынес решение по делу военнослужащего, который расстрелял своих сослуживцев. Информация об этом есть в реестре судебных решений.

Инцидент произошел 18 октября 2014 года вблизи села Орловское в Тельмановском районе около Мариуполя. Житель Одесской области, который был призван на службу во время частичной мобилизацией в связи с объявлением АТО, будучи пьяным, открыл из автомата огонь по своим сослуживцам.

В результате действий обвиняемого погибли трое солдат. Еще двое получили ранения.

По словам одного из раненых бойцов, в тот вечер военнослужащие расположились в палатке на ужин. Вместе с ними находился и обвиняемый, который постоянно дергал затвор автомата. Товарищи по службе сделали ему замечание. В ответ обвиняемый начал по ним стрелять. По словам раненого бойца, солдат стрелял по людям целенаправленно.

На суде мужчина признался, что в 2007 году проходил лечение от алкогольной и наркотической зависимости в психиатрической клинике. Он прошел экспертизу на наличие психических расстройств и был признан вменяемым.

Также обвиняемый рассказал, что помнит, как в тот вечер пил водку и коньяк, и как несколько раз засыпал и просыпался. Однако самого момента стрельбы он не помнит. По его словам, когда он пришел в себя связанным, сначала подумал, что попал в плен. Солдат понял, что произошло, только во время допроса. По какой причине он начал стрелять по своим сослуживцам, мужчина объяснить не смог.

Суд признал мужчину виновным в совершении тяжкого преступления. За массовое убийство его осудили на пожизненный срок.

Источник: https://zi.dn.ua