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Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР
В российской Государственной Думе угрожают Украине "катастрофическими последствиями" в случае нового наступления на Донбассе.
Об этом говорится в заявлении, которое приняла Госдума "в связи с обострением ситуации" в Украине.
В документе перечисляется множество обвинений в сторону Украину, среди которых как "разрушение Православной церкви", так и "террористические акты против населения Донбасса".
"Попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям", – говорится в заявлении.
Украину обвиняют в "саботировании Минских соглашений" и убийстве главаря боевиков ДНР Александра Захарченко.
"Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса", – утверждают в Кремле.
Заявление поддержано единогласно.
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: Украина, Россия, ДНР, ЛНР
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