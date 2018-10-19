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Боевик “Л/ДНР”: кошмар для Донбасса, отброс для России
На временно оккупированных территориях Донецкой области будни террористов превратились в тот кошмар, который они источают своим присутствием. Боевики “ДНР” и наемники несут серьезные потери, которые, естественно, их власть старательно скрывает, дабы не деморализовать оставшуюся горсть преступных формирований и выглядеть устойчиво в глазах “врага”.
Наёмники, воюющие на стороне оккупантов, а также сами боевики несут большие потери, а их строй сыпется как карточный домик. Но не смотря на приказ держать язык за зубами, правда всплывает либо благодаря активным пользователям сети, либо по воле самих боевиков. “В последние дни только в подразделениях, имеющих непосредственное отношение ко мне, погибли трое парней. Один из Алчевска, другой из Казахстана, а третий местный”. Так, один из ключевых террористов, Александр Ходаковский, подтвердил большие потери боевиков на Донбассе на своей странице в Твиттере.
“Я хотел написать, что за последние дни только в подразделениях, имеющих непосредственное отношение ко мне, погибло 3 парней. Один из Алчевска, другой из Казахстана, а третий местный. Но как я об этом напишу, если нам дана установка считать теперь республику мирной и людей мирными?” – написал он уже в ВКонтакте, где продемонстрировал негодование действующей властью, которая и запрещает говорить, как есть, ничего не таить.
Рано или поздно война таки закончится. Тогда большая часть боевиков и начнет выезжать с Украины в Россию, где их никто не ждёт.
Такое мнение выразил российский журналист Андрей Мальгин. Он рассказал, что “пока боевикам удается убедить и запугать жителей Донбасса рассказами про бандеровцев, которые хотят их убить, однако, как только конфликт закончится и на территории Луганской и Донецкой областей будет мир, то все любители «русского мира» будут вынуждены бежать в Россию”.
По словам Мальгина, вскоре боевики, которые привыкли убивать мирных жителей, приедут в российские города и начнут устанавливать свои правила, потому что им будет потакать российская власть. Это всё грозит такими же “ДНР” и “ЛНР”, только на территории России, но пока многие в РФ еще этого не поняли. Этих людей начнут брать в органы правопорядка для разгона митингов и прочей “грязной работы”, где они смогу применять свои «таланты». Журналист не единственный россиянин, который видит, что совсем скоро в России поймут: украинские граждане хотят мира и будут восстанавливать города Донбасса так же, как сделали это в Мариуполе и Славянске.
Вместе с тем, некоторым жителям временно неподконтрольных территорий нет сил терпеть боевиков, их издевательства и, сопутствующую их, смерть. Иностранное издание ВВС опубликовало на своем канале в «Ютубе» видеоролик, в котором показаны переселенцы Донбасса, что обжились в Чернобыле. Они сообщают, что радиация их убивает, но медленно, а террористы на Донбассе их могут убить в любой момент. В маску освободителя русскоговорящих уже не верят и сами боевики, которых, собственно, и осталось не так много. А те, кто пока ещё жив, по сути, обречены: в России их не ждут, а на Донбассе они, пришедшие мародёрствовать и убивать, тем более не нужны.
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики
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