- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке10:02
- В сети раскрыли тайну, как главарь ДНР служил в Нацгвардии Украины (ФОТО)09:28
- "Ничто не должно помешать Пушилину", - Кремль запретил Губареву появляться в Донецке09:20
- У боевиков паника из-за мощного оружия ВСУ09:18
- Ситуация на КПВВ: очередь на Марьинском направлении09:17
- А цены на 30%»: В соцсетях отреагировали на повышение зарплат в «ДНР»09:14
- До Луганска и Донецка дошло, что РФ их к себе никогда не заберет08:03
- Боевики «ДНР» заминировали дороги под Горловкой07:19
- Донецк активно готовят к "выборам" главаря "ДНР": Кремль уже прислал все необходимое23:50
- Боевики «ДНР» на блокпостах проверяют регистрацию всех выезжающих авто и вымогают деньги23:48
"Ничто не должно помешать Пушилину", - Кремль запретил Губареву появляться в Донецке
Одного из лидеров террористической "ДНР" Павла Губарева не пускают в Донецк, чтобы он не мешал любимчику Кремля Денису Пушилину избираться на пост главаря "республики".
О предупреждении Кремля к Губареву рассказал на своем telegram-канале пропагандист Сергей Белоус, передает "Диалог.UA". Кремль твердо намерен посадить на кресло главаря "ДНР" своего любимчика Пушилина, несмотря на то, что он совсем не пользуется популярностью у сепаратистов. Любые конкуренты "зачищаются". Так произошло и с Губаревым. Ранее его уже сняли с "выборов", предварительно "отжав" партию и похитив жену. Теперь коллаборанту вообще запретили появляться в "народной республике". "Павлу Губареву настоятельно порекомендовали не въезжать на территорию "ДНР" до "выборов"" - сообщил Белоус.
Он не уточнил, кто конкретно угрожает Губареву. Однако тут сомневаться не приходится - инициатива исходит от московских "кураторов". "Выборы" в "ДНР" Кремль намерен организовать уже 11 ноября. Для этого на оккупированный Донбасс даже завезли бюллетени.
Пушилин, тем временем, активно пиарит свою персону. Но не очень помогает. Сепаратисты уверены, что Кремль "сливает" Донбасс Украине, а Пушилин в этом помогает. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что Губарев уже не скрывает краха "ДНР": "Донбасс не будет "под Россией" - готовьтесь к возвращению Донецка в Украину".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Пушилин, Губарев
- Пушилин заявил, что "ДНР" готова "рассмотреть предложение провести встречу «нормандской четверки» в Донецке"
- Донецк пытается конкурировать с Канарами
- Донецк ищет, куда "пристроить" старые троллейбусы
- Создал лохотрон? Дончане рассказали о новой афере Пушилина
- Главари "ДНР" к «русской идее» никакого отношения не имеют. Донецкие адепты "русского мира" недовольны
- Источник в Донецке подтверждает: "Ташкент" не уезжал в Москву и готовит бунт против Пушилина
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке10:02
- В сети раскрыли тайну, как главарь ДНР служил в Нацгвардии Украины (ФОТО)09:28
- "Ничто не должно помешать Пушилину", - Кремль запретил Губареву появляться в Донецке09:20
- У боевиков паника из-за мощного оружия ВСУ09:18
- Ситуация на КПВВ: очередь на Марьинском направлении09:17
- А цены на 30%»: В соцсетях отреагировали на повышение зарплат в «ДНР»09:14
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги09:00
- До Луганска и Донецка дошло, что РФ их к себе никогда не заберет08:03
- Боевики «ДНР» заминировали дороги под Горловкой07:19
- Донецк активно готовят к "выборам" главаря "ДНР": Кремль уже прислал все необходимое23:50
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке10:02
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому10:00
- Мужчина впал в кому после того, как бульдог откусил его гениталии09:45
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- В сети раскрыли тайну, как главарь ДНР служил в Нацгвардии Украины (ФОТО)09:28
- "Ничто не должно помешать Пушилину", - Кремль запретил Губареву появляться в Донецке09:20
- У боевиков паника из-за мощного оружия ВСУ09:18
- Ситуация на КПВВ: очередь на Марьинском направлении09:17
- А цены на 30%»: В соцсетях отреагировали на повышение зарплат в «ДНР»09:14
- Тымчук предупредил о коварном плане Кремля09:00
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- Как подготовить организм, чтобы не "свалиться" с простудой08:45
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением
- Священник РПЦ оскорбил Украину и обратился к российским боевикам: "Идите, братья, войной на этих бесов"
- Правду о бойне в Керчи скрывают, Росляков был не один: застрелили уже лежащего
- Массовые бои на Донбассе: враг гремит ударами на всех фронтах