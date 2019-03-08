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Фото "ополченочек" Пушилина поразило соцсети: "Половина Донецка живет впроголодь, а их что, на убой кормят"
Появившийся снимок взорвал соцсети, пользователи высмеяли не только сам кадр, но и "соратниц" главного террориста "ДНР". Так, Пушилин в Донецке посетил одно из "торжеств", посвященных 8 марта.
Террорист вручил пособницам боевиков цветы и на память с террористками сделал общее фото, передает "Диалог.UA".
Кадр в своем Twitter показал блогер Necro Mancer, фото быстро распространилось по Сети. "Угадай, кто будет следующим "Ветерком" #Ополченочка", - написал блогер, намекая на перешедшую на сторону Украины "героиню "ДНР" Светлану Дрюк, с позывным "Ветерок".
Больше всего участников обсуждений поразил внешний вид "ополченок". Наряду с тем, что большинство граждан "ДНР" живут впроголодь и сводят концы с концами, сепаратистки выглядят вполне упитано и уж никак не производят впечатление нуждающихся. "Их там на убой кормят?" – задался вопросом один из подписчиков блогера. "Ужас, разжирели на российской гуманитарке", "Старики в "ДНР" голодают, а эти дамы вполне упитаны", "Надо пенсионеров с ними рядом поставить, будет "отличный" кадр", "Многие люди в Донецке недоедают, а по этим не скажешь, что у них с едой проблемы", - комментируют резонансный кадр в социальных сетях.
Теги: Донецк, Донбасс, 8 марта, ополченцы, ДНР, боевики, Пушилин, соцсети
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