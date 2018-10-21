Бьет по агрессору точно в цель с 280 км: ОТРК "Гром-2" был усилен инновационными головками самонаведения - кадры

21.10.2018 12:45

Успешно завершились испытания новейших головок самонаведения для мощного оперативно-тактического комплекса "Сапсан" с экспортным названием "Гром-2". Государственное конструкторское бюро "Южное" представило разработанные совместно с ООО "САТС" головки самонаведения для оперативно-тактического комплекса "Сапсан" или "Гром-2", передает "Диалог.UA".



Сообщается, что оперативно-тактический ракетный комплекс ОТРК "Сапса" с экспортным названием "Гром-2" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей от 50 до 280 км. В финальной стадии было разработано четыре типа головок самонаведения: электронно-оптическая ГСН, инфракрасная ГСН, радиолокационная ГСН, комбинированная ГСН, которая работает в 3-мм диапазоне.





Известно, что авиационно-технический комплекс (АТК) необходим для одновременной регистрации изображений в оптическом и радиолокационном диапазонах длин волн. В состав АТК входит: поворотная рама с приводом и защитным чехлом, оптически электронная ОСН (0,6 ÷ 0,9 мкм), радиолокационная ГСН (W), комплексная ГСН (W + 0,3 ÷ 1,07 мкм), автоматизированное рабочее место оператора АТК.



Источник: www.dialog.ua