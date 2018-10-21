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Эхо Донбасса: Украину «накрыли» последствия конфликта с Россией
С начала года в Украине зафиксировали резкий рост «последствий» войны с Российской Федерации
Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
«Особое внимание должно быть уделено выявлению нелегальных каналов поступления оружия с востока страны в области, где не ведутся боевые действия. Следовательно, речь пойдет и о предупреждении преступлений, совершенных с использованием оружия», — отметил он.
Более того, по словам Аброськина, из-за сложившейся ситуации уже было проведено несколько спецопераций.
«Только в этом году мы уже провели две операции «Оружие и взрывчатка». За время проведения последней из них из незаконного оборота изъято и направлено на исследование 913 единиц огнестрельного оружия, 804 гранаты, 266 взрывных устройств. Также изъято почти 100 тысяч патронов и 195 кг взрывчатых веществ», — подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, уникальное оружие, которым гордился Путин, боится дождя и тумана. Новейшее супероружие, которым гордится Россия, оказалось бесполезным под дождем.
Об этом заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.
Речь идет о боевом лазерном комплексе «Пересвет», который предназначен для эффективного поражения беспилотников как промышленного, так и кустарного производства. Заявляли, что «Пересвет» легко уничтожит объект на любых высотах, куда сможет забраться беспилотник. Также планируется, что комплекс сможет «ослеплять» датчики и камеры самолетов-разведчиков и спутников-шпионов.
Коротченко рассказал, что, в общем-то, «Пересвет» хорош, однако для его применения необходимы «идеальные условия», как, впрочем, и для любого лазерного оружия.
«При благоприятных условиях среды, когда нет ни тумана, ни песчаной бури, ни осадков, то есть в идеальных условиях, лазерные комплексы достаточно эффективны для уничтожения беспилотников. Это одно из направлений реагирования. То есть любая база, любой объект, который должен защищаться, он должен потенциально будет в перспективе иметь лазерные средства поражения», — сказал глава ЦАМТО.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, война, конфликт
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