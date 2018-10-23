В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог

23.10.2018 19:30

Мужчина и женщина, по некоторым данным, супруги, подорвались на мине еще несколько дней назад, следуя из Золотого - 4 в Золотое - 5, контролируемое боевиками "ЛНР".

Мирные жители подорвались на мине, но террористы отказывались обеспечить гарантию безопасности украинской стороне, да и сами на место трагедии не торопились. Оккупационные власти "ЛНР" на пятый день после трагедии сообщили об эвакуации тел погибших мирных жителей – мужчины и женщины, подорвавшихся на противопехотной мине в 30 метрах от опорного пункта боевиков самопровозглашенной республики. Переговоры о решении этого вопроса длились не один день, в них принимала участие Мониторинговая миссия ОБСЕ.

Наконец дело сдвинулось с мертвой точки, сообщает "Диалог.UA". Мужчина и женщина следовали из Золотого - 4 в Золотое - 5, контролируемое террористами, продвигались по серой зоне и случайно напоролись на взрывное устройство.

Мужчина погиб на месте, а его тяжелораненая спутница долго кричала, звала на помощь, которая так и не пришла. Территория полностью простреливается боевиками, к тому же там достаточно мин. По словам главы администрации поселка Константина Ильченко, украинская сторона вела переговоры с оккупантами о вывозе людей. На место происшествия оперативно прибыли службы, специализирующиеся на вывозе тел из зоны военного конфликта, но все оказалось тщетно. Зато подконтрольные террористам местные СМИ и некоторые российские издания описывали ситуацию в выгодном для себя свете.

Наконец 23 октября стало известно, что боевики сами решили вывезти погибших. Напомним, вооруженная банда, состоявшая из "бойцов ополчения", расстреляла пожилого мужчину в Луганске.



Источник: www.dialog.ua