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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»

24.10.2018 19:15
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В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»

Командование российских оккупационных войск в ОРДЛО вводит жесткую систему учета и контроля лиц призывного возраста. Об этом сообщают в ГУР МОУ.

В украинской разведке отмечают, что до 1 ноября оккупационные «администрации» обязаны обеспечить первичный воинский учет всех юношей 2002 г. р. и граждан старших по возрасту, которые ранее уклонялись от призыва на «военную службу».

Отмечается, что всех потенциальных призывников намерены включить в единую электронную базу данных для контроля их перемещения и предотвращения выезда без специального разрешения за пределы неподконтрольных Украине территорий.

Также, в ОРДЛО требуют завести на всех граждан призывного возраста личные дела, содержащие сведения об их близких и знакомых, собранные по результатам анкетирования призывников специально уполномоченными лицами.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ОРДЛО, призывники, ОРДО
 
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