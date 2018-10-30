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Ситуация в пунктах пропуска утром 30 октября
Сегодня утром, 30 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы, передают dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 35,8 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 7785 человек и 1005 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8645 человек и 1610 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7120 человек и 1380 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3145 человек и 740 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9130 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 250 транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 40/45;
КПВВ «Марьинка» – 0/50;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/45;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей:
КПВВ «Марьинка»:
Геннадий: «"Каргилл" 4:30 на запад 35 основной, 8 льготы. "Каргилл" основная до моста, льготы 40»
КПВВ «Новотроицкое»:
«Man»: «Еленовка на 6:00 в Украину до 3-го туалета было»
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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