В Донецке ограблен ЦУМ. Ущерб огромен

01.11.2018 13:51

31 октября неизвестные похитили в ЦУМе неподконтрольного Украине Донецка золотые украшения на сумму 120 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МВД ДНР», пишет ДонПресс.

В оккупационном «ведомстве» отмечают:

«31 октября в 09:11 в дежурную часть Ворошиловского РО ДГУ МВД ДНР поступило сообщение о том, что 30 октября с 18:00 по 31 октября 08:35 в ЦУМе неизвестное лицо совершило кражу золотых изделий в двух отделах на сумму около 120 млн рублей».

По данным «МВД», сейчас составляются каталоги похищенного имущества, опрашиваются возможные свидетели произошедшего, ведется розыск предполагаемых преступников.