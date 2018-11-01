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Архив - Донецкая область

В Донецке ограблен ЦУМ. Ущерб огромен

01.11.2018 13:51
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В Донецке ограблен ЦУМ. Ущерб огромен

31 октября неизвестные похитили в ЦУМе неподконтрольного Украине Донецка золотые украшения на сумму 120 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МВД ДНР», пишет ДонПресс.
В оккупационном «ведомстве» отмечают:
«31 октября в 09:11 в дежурную часть Ворошиловского РО ДГУ МВД ДНР поступило сообщение о том, что 30 октября с 18:00 по 31 октября 08:35 в ЦУМе неизвестное лицо совершило кражу золотых изделий в двух отделах на сумму около 120 млн рублей».
По данным «МВД», сейчас составляются каталоги похищенного имущества, опрашиваются возможные свидетели произошедшего, ведется розыск предполагаемых преступников.



Теги: Донецк, Донбасс, ограбление, ущерб, ЦУМ
 
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