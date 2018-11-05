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Архив - Донецкая область

Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Румын»

05.11.2018 22:07
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Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Румын»

Главари боевиков «ДНР» заявляют, что потерь в живой силе среди боевиков нет. Однако, потери есть. Имена ликвидированных боевиков становятся достоянием гласности. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают источники, 19 октября 2018 года в районе н.п. Ленинское в результате прямого попадания в блиндаж ликвидированы трое боевиков. Один из них Куляс Игорь Вадимович с позывным «Румын». О Кулясе известно, что он родился в Донецке 3 марта 1964 года. 



Теги: Донбасс, война, ДНР
 
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