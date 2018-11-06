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Архив - Донецкая область

В Горловке со «Стирола» увольняют всех работников. Завод режут «на металл»

06.11.2018 23:18
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В Горловке со «Стирола» увольняют всех работников. Завод режут «на металл»

Во временно оккупированной Горловке объявили об увольнении всех работников «Стирола», а сам завод режут «на металл». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке главари «ДНР» неоднократно обещали «запустить» «Стирол». Однако, «запуска» так и не получилось. Теперь со слов немногочисленных работников, которым, кстати, с августа не выплачивали зарплату, всех увольняют, а само предприятие режут «на металл». Горловчане сообщают, что даже окна вывозят.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Соседка работает на Стироле. Говорит — сегодня объявили, что всех увольняют. Зарплату не платили с августа, все режут, вывозят даже окна».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.



Теги: Донбасс, Горловка, завод, увольнение, ДНР
 
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