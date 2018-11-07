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Клоунада: В соцсетях обсуждают, как в «ЛНР» разбираются с ценами на топливо
В «ЛНР» снизили «акциз» на ввозимое топливо, но цены на АЗС не снижаются, и с этим должна разобраться «генпрокуратура» и «полиция». Об этом в эфире одного из местных телеканалов на совещании с «силовиками» во вторник, 6 ноября, заявил «и. о. главы ЛНР» Леонид Пасечник.
«Было сделано заявление, что с 20 октября у нас идет понижение цен на топливо. По прогнозам, понижение цены на топливо должно было быть в пределах от 4,5-5 руб. (1,9-2,12 грн по курсу местного банка на 07.11.18). На сегодняшний день у нас в данной ценовой политике работает только госпредприятие "Луганскнефтепродукт", "Ровеньковская нефтебаза" и еще пара предпринимателей», – сказал он.
Ему доложили, что в «ЛНР» до 5 ноября все предприниматели уже закупили топливо с учетом сниженного «акциза». «На выходе получается, что мы акциз уменьшили, а недобросовестные наши предприниматели, которым мы отдаем в аренду наши автозаправочные станции, продолжают зарабатывать суперприбыли. С них нужно взять правильно налоги. Нужно посмотреть, выполняют ли они наши условия по аренде автозаправочных станций. С такими предпринимателями нужно просто разорвать договора аренды», – заявил Пасечник.
По его словам, на заправках «ЛНР» днем стоит одна цена, а на ночью – другая. «Второй момент – идет реализация топлива. Топливо не завозится, но топливо реализуется. Это говорит о том, что топливо продолжает поступать на территорию республики контрабандным способом. Скорей всего, именно по этой причине и не опускается цена на топливо. Займитесь поиском труб, "бензинщиков" и т. д. За 1 руб. разницы никто не будет везти из Ростовской области сюда топливо», – считает он.
В свою очередь «и. о. генерального прокурора ЛНР» Сергей Горенко заявил, что уже выявлены факты ввоза предпринимателями на территорию «республики» топлива контрабандным путем. «Генеральной прокуратурой и налоговой проведены ряд проверок субъектов хозяйствования, в ходе которых были выявлены большое количество нарушений. Цена на бензин имеет тенденцию снижаться, но на данный момент не на должном уровне. Сейчас материалы собраны на возбуждение уголовных дел по ряду субъектов хозяйствования», – отчитался он.
На эту информацию отреагировали пользователи социальных сетей:
- Владимир: «Да уж... Обещали, обещали... Ну, не прошло же еще три года. Ведь обещанное, говорят, именно столько ждать»;
- «Док Джокер»: «Бензин-то в ценовом разрезе снизит, а вот подорожание на продукты уже цены никто не скинет»;
- Варфоломей: «Ну, клоунада!!! Видать зрители есть... Разбираются сами с собой, ну, просто слов нет... А Горенко только уголовные дела возбуждать. Когда-нибудь и против него возбудят! В ЛНР столько уголовных дел, сколько в 30-х годах КГБ и не снилось»;
- Юра: «Клоуны, 6 число, а они все разбираются!!!»;
- Алена: «Бензин – это же самое необходимое для бюджетников. Пенсионер, например, вот каждое утро начинает с покупки литров 20 бензина))) А мамы с 10 литров – ну, у них просто пособие меньше)))».
Как сообщалось ранее, в «ДНР» ставки «акцизного налога» на моторный бензин и дизельное топливо были снижены в 3 раза, благодаря чему ожидалось снижение цен на ГСМ с 1 ноября. 30 октября «и. о. министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов заявил, что в «ДНР» цена бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях снизится в середине ноября.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
Теги: Донбасс, цена, топливо, ЛНР
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