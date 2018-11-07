На Мариупольском направлении вооруженные инциденты. В ООС у ВСУ потеря

07.11.2018 11:44

По информации украинских военных, за прошедшие сутки вооруженные столкновения на Мариупольском направлении произошли у двух населённых пунктов.

В штабе ООС уточнили, что формирования «ДНР» вели обстрелы с применением гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Старогнатовки и Павлополя.

Всего в Донбассе за шестое ноября зафиксировано 10 обстрелов, в том числе один с применением тяжелого вооружения.

Вследствие боевых действий один военнослужащий ВСУ был ранен.

По данным украинской разведки, со стороны формирований ОРДЛО два человека убиты, двое ранены.

Источник: https://mrpl.city