- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов08:02
- Россия официально признала ''выборы на Донбассе''08:00
- Малолетние дети в списках избирателей "ДНР": в Интернете обнародованы возмутительные кадры08:00
- В Ясиноватой оккупационные «власти ДНР» угрожают отобрать у людей квартиры07:45
- Заседание ТКГ в Минске: Россия заблокировала вопрос обмена пленных07:14
- С "выборами" в "ЛНР" все плохо: оккупанты заманивают на участки избирателей 100 рублями23:43
- В Горловке со «Стирола» увольняют всех работников. Завод режут «на металл»23:18
- На обустройство ледового катка в Мариуполе планируют потратить около 3 миллионов гривен21:03
- В разведке рассказали, как в ОРДЛО обеспечат высокую явку на выборы20:32
- "Ушел на фронт ради нее, плакал и писал", - рэпер Freel выпустил мощную песню "Спалах" о боях за аэропорт. ВИДЕО20:01
Россия официально признала ''выборы на Донбассе''
Россия официально признала незаконные выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.
Как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, это произошло 6 ноября на переговорах ТКГ в Минске.
"РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" московского марионеточного режима. Украинская сторона заявляет: РФ, которая дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу Минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине", – сообщила она.
По словам Геращенко, подобные действия России и ее марионеток на Донбассе ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте.
"Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, к тысячам жертв среди военных и гражданских. Эти псевдовыборы уже осудили ЕС, США, страны G7, большинство стран, входящих в Совбез ООН", – подчеркнула она.
По словам первого вице-спикера Рады, эта авантюра будет иметь серьезные последствия, как политические, так и со стороны безопасности. При этом на заседании в Минске спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сделал официальное заявление: "Псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве Минских соглашений".
Позже полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов попытался оправдаться по поводу незаконности выборов на оккупированных территориях.
Как сообщал OBOZREVATEL, "выборы" на Донбассе запланированы на 11 ноября. Во всем мире уже признали их незаконность. Так, постоянный представитель Великобритании при Совете безопасности ООН Карен Пирс призвала РФ отменить "выборы", потому что они являются прямым нарушением Минских соглашений и незаконными.
Источник: https://www.obozrevatel.com
Теги: Россия, Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
- В "ДНР" наблюдателей за выборами готовят россияне, - ИС
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Россияне из "ДНР" и "ЛНР" будут голосовать на выборах в Госдуму на территории России
- Обезьянки Кремля: Плотницкий, как и Захарченко, перенес выборы
- Рoccия пoмoгaeт бoeвикaм c пoдгoтoвкoй к мecтным выбopaм на оккупированном Дoнбacce
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов08:02
- Россия официально признала ''выборы на Донбассе''08:00
- Малолетние дети в списках избирателей "ДНР": в Интернете обнародованы возмутительные кадры08:00
- В Ясиноватой оккупационные «власти ДНР» угрожают отобрать у людей квартиры07:45
- Заседание ТКГ в Минске: Россия заблокировала вопрос обмена пленных07:14
- С "выборами" в "ЛНР" все плохо: оккупанты заманивают на участки избирателей 100 рублями23:43
- В Горловке со «Стирола» увольняют всех работников. Завод режут «на металл»23:18
- На обустройство ледового катка в Мариуполе планируют потратить около 3 миллионов гривен21:03
- В разведке рассказали, как в ОРДЛО обеспечат высокую явку на выборы20:32
- "Ушел на фронт ради нее, плакал и писал", - рэпер Freel выпустил мощную песню "Спалах" о боях за аэропорт. ВИДЕО20:01
- Законы жизни: принцип бумеранга для каждого Знака Зодиака08:30
- Три пророчества из Священного Писания сбылись: человечество на пороге апокалипсиса 08:20
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов08:02
- Россия официально признала ''выборы на Донбассе''08:00
- Малолетние дети в списках избирателей "ДНР": в Интернете обнародованы возмутительные кадры08:00
- В Ясиноватой оккупационные «власти ДНР» угрожают отобрать у людей квартиры07:45
- Заседание ТКГ в Минске: Россия заблокировала вопрос обмена пленных07:14
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- С "выборами" в "ЛНР" все плохо: оккупанты заманивают на участки избирателей 100 рублями23:43
- В Горловке со «Стирола» увольняют всех работников. Завод режут «на металл»23:18
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- Выборы, Донбасс и патриотизм17:32
- Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа17:24
- Жители Донбасса требуют их освободить, а раньше проклинали15:54
- Медики назвали продукты, способные спровоцировать инсульт13:59
- Медики рассказали, чем опасен полный отказ от мяса18:00
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- В Горловке задержали подростка-насильника. Ему грозит смертная казнь
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях