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В Донецке «празднуют» выборы. Автобусы с участниками заняли целую улицу
Жителей временно неподконтрольного Украине Донецка массово привезли на центральную площадь города для участия в большом митинге, посвященном предстоящим выборам «главы» «ДНР». Об этом сообщают дончане в социальных сетях.
По их данным, участники митинга прибыли в центр города на многочисленных автобусах — транспортные средства стоят вдоль всей ул. Щорса.
«Праздновать выборы везут… На Университетской выгружается масса людей. Не менее пяти больших автобусов. Предвыборный митинг на площади? Они целый день туда сюда мотаются, я не пойму одних завозят других вывозят», — пишут пользователи.
На митинг участников начали подвозить после 14:00. Он продолжался несколько часов.
«17.25 д По Щорса все в автобусах. От Театрального и дальше к началу улицы. Народ на „праздник“ привезли», — отметил еще один автор.
При этом дончане расценили этот митинг, как предварительное празднование победы одного кандидата — нынешнего врио «главы» «ДНР» Дениса Пушилина.
«#Разговоры в толпе. Студенты: зачем идти голосовать. Нас и так сгоняют на празднование победы #Пушилин'а», — пишут очевидцы.
Многих граждан — студентов, работников бюджетных организаций — на ехать на митинг обязали по работе.
«Сколько проклятий на работе услышала от тех кого обязали ехать…», — рассказала дончанка.
Теги: Донбасс, выборы, автобусы
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