"Новороссия не получилась": Стало известно, почему невозможно объединить "ДНР" и "ЛНР"

15.11.2018 09:19

О якобы горячем желании соединить воедино "республики Донбасса" множество раз заявляли регулярно сменяющие друг друга главари боевиков в Луганске и Донецке.

Дальше лозунгов и призывов дело не продвигалось – наоборот, очереди на "таможнях" и взаимные ограничения росли, словно на дрожжах. В интервью российским журналистам глава Донецкой республики" Денис Пушилин прямо заявил: "Новороссия не получилась". И уверяет: объединению недореспублик Донбасса мешают Минские договоренности. Об этом передает "Российский Диалог".

Денис Пушилин, говоря о невозможности объединения, подчеркивает: уже в ближайшее время между "ДНР и ЛНР" уберут границы и таможни, попробуют синхронизировать законодательство. И пообещал: "республики продолжат процесс интеграции в РФ".