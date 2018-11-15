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"Новороссия не получилась": Стало известно, почему невозможно объединить "ДНР" и "ЛНР"
О якобы горячем желании соединить воедино "республики Донбасса" множество раз заявляли регулярно сменяющие друг друга главари боевиков в Луганске и Донецке.
Дальше лозунгов и призывов дело не продвигалось – наоборот, очереди на "таможнях" и взаимные ограничения росли, словно на дрожжах. В интервью российским журналистам глава Донецкой республики" Денис Пушилин прямо заявил: "Новороссия не получилась". И уверяет: объединению недореспублик Донбасса мешают Минские договоренности. Об этом передает "Российский Диалог".
Денис Пушилин, говоря о невозможности объединения, подчеркивает: уже в ближайшее время между "ДНР и ЛНР" уберут границы и таможни, попробуют синхронизировать законодательство. И пообещал: "республики продолжат процесс интеграции в РФ".
Теги: Донбасс, объединение, ДНР, ЛНР, Новороссия
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