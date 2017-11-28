- У Захарченко впервые официально сделали заявление по объединению "ДНР" и "ЛНР"13:44
- "Минские соглашения мертвы, и говорить об этом уже не стоит", – Аваков о необходимости нового варианта договоренностей по Донбассу13:04
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО12:46
- Россиянку нашли повешенной в Донецке, но оказалось, что это "гибель за Новороссию": соцсети сообщили о циничной акции в "ДНР". ВИДЕО12:24
- Олигарху Курченко отдали захваченный метзавод на Донбассе11:44
- АЛЕКСЕЙ БЕЛЫЙ: Для достижения мира следует использовать все имеющиеся возможности11:31
- В село под Мариуполь прибыл автобус с боевиками11:26
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу11:04
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября11:00
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке10:25
Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО
Военная колонна грузовиков, БТР-ов и легковых автомобилей, которую ранее зафиксировала миссия ОБСЕ во время «переворота» в «ЛНР», выехала из Луганска в сторону «ДНР». Видео с движущейся колонной было опубликовано на Youtube канале Дебальцево online. Кроме этого, о факте движения техники пишет разведывательное сообщество Conflict Intelligence Team на своей странице в Facebook, передает zi.dn.ua.
Возвращение колонны «ДНР» из Луганска в Донецк сняли на видео. Днем понедельника 27 ноября на канале «Дебальцево Онлайн» в YouTube было опубликовано два видео. Сообщалось, что они сняты в районе Дебальцево и что на них колонна «ДНР» возвращается из Луганска после переворота.
На автомобилях отсутствуют номерные знаки. На некоторых грузовиках присутствуют надпись «чечен». На видео видно, как ехавшие на бронетехнике приветствовали оператора, размахивая оружием. Один из БТР-ов двигался под флагом «ДНР».
Напомним, внутренний конфликт начался в Луганске 21 ноября. После чего «глава ЛНР» Игорь Плотницкий «ушел в отставку», и выехал в РФ. На его место назначен и.о. «главы» Леонид Пасечник.
Теги: Донбасс, переворот, Луганск, Российская Федерация, Дебальцево, ДНР, ЛНР, Плотницкий
- “Защитим Плотницкого и родину от “ДНР” и России!” – в Луганске оккупанты "ЛНР" объявили новую войну
- Бардак в «ДНР» и «ЛНР» не только «заслуга» местных бандитов - это полная несостоятельность Кремля
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь
- В Луганске к зданию ОГА, где забаррикадировался Плотницкий, подогнали еще БТРы
- Противостояние Плотницкого и Корнета в Луганске: главарь "МВД ЛНР" сделал новое заявление - "многоходовочка" еще не сыграна
- Люди из оккупированного Луганска получают SMS-ки с призывами радоваться объединению "ЛНР" и "ДНР" и встречать боевиков из Донецка, - Шкиряк назвал цель Путина
- У Захарченко впервые официально сделали заявление по объединению "ДНР" и "ЛНР"13:44
- "Минские соглашения мертвы, и говорить об этом уже не стоит", – Аваков о необходимости нового варианта договоренностей по Донбассу13:04
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО12:46
- Россиянку нашли повешенной в Донецке, но оказалось, что это "гибель за Новороссию": соцсети сообщили о циничной акции в "ДНР". ВИДЕО12:24
- Олигарху Курченко отдали захваченный метзавод на Донбассе11:44
- АЛЕКСЕЙ БЕЛЫЙ: Для достижения мира следует использовать все имеющиеся возможности11:31
- В село под Мариуполь прибыл автобус с боевиками11:26
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу11:04
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября11:00
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке10:25
- У Захарченко впервые официально сделали заявление по объединению "ДНР" и "ЛНР"13:44
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки13:26
- "Минские соглашения мертвы, и говорить об этом уже не стоит", – Аваков о необходимости нового варианта договоренностей по Донбассу13:04
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО12:46
- Россиянку нашли повешенной в Донецке, но оказалось, что это "гибель за Новороссию": соцсети сообщили о циничной акции в "ДНР". ВИДЕО12:24
- Журналист указал на ужасную ситуацию с медициной в Украине. ВИДЕО12:06
- Олигарху Курченко отдали захваченный метзавод на Донбассе11:44
- АЛЕКСЕЙ БЕЛЫЙ: Для достижения мира следует использовать все имеющиеся возможности11:31
- В село под Мариуполь прибыл автобус с боевиками11:26
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу11:04
- "Турецкий тупик" Кремля: российский след в убийстве посла РФ 07:46
- 7 подарков, которые не следует принимать07:22
- 3 натуральні жироспалювальні продукти22:01
- 7 продуктов, которые чистят организм лучше любых лекарств20:30
- Ученые утверждают, что эта специя способна заменить антибиотики17:30
- Вся правда о молоке14:00
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Что происходит, когда вы выпиваете чашку кофе09:02
- Какую нить-оберег носить на запястье08:15
- Скоро Новый год: врачи рассказали о пользе сосны в доме07:53
- В Луганске - новый переворот
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- В районе Горловки развернулось сражение
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- "Ниндзя", "Тюмень", "Баня", "Шева": истории воинов, погибших под Крымским
- У переселенців – проблеми з пенсіями
- Как пенсионеры страдают на КПВВ
- Потери ВСУ у Крымского: появилось важное разъяснение
- ФОТОФАКТ: "Амстор" в Донецке скорее мертв, чем жив