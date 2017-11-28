Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО

28.11.2017 12:46

Военная колонна грузовиков, БТР-ов и легковых автомобилей, которую ранее зафиксировала миссия ОБСЕ во время «переворота» в «ЛНР», выехала из Луганска в сторону «ДНР». Видео с движущейся колонной было опубликовано на Youtube канале Дебальцево online. Кроме этого, о факте движения техники пишет разведывательное сообщество Conflict Intelligence Team на своей странице в Facebook, передает zi.dn.ua.

Возвращение колонны «ДНР» из Луганска в Донецк сняли на видео. Днем понедельника 27 ноября на канале «Дебальцево Онлайн» в YouTube было опубликовано два видео. Сообщалось, что они сняты в районе Дебальцево и что на них колонна «ДНР» возвращается из Луганска после переворота.

На автомобилях отсутствуют номерные знаки. На некоторых грузовиках присутствуют надпись «чечен». На видео видно, как ехавшие на бронетехнике приветствовали оператора, размахивая оружием. Один из БТР-ов двигался под флагом «ДНР».

Напомним, внутренний конфликт начался в Луганске 21 ноября. После чего «глава ЛНР» Игорь Плотницкий «ушел в отставку», и выехал в РФ. На его место назначен и.о. «главы» Леонид Пасечник.