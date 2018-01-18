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Архив - Донецкая область

В Донецк и Луганск массово перевозят россиян и заселяют ими пустующие квартиры

18.01.2018 13:15
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В Донецк и Луганск массово перевозят россиян и заселяют ими пустующие квартиры

"Переселенцы" из России, преимущественно военные и чиновники, забирают пустые квартиры в Донецке и Луганске, выбирая дорогую недвижимость в центральных районах. Об этом говорится в статье "Новое время", передает 62.ua.

Издание пишет, что россияне оккупируют освободившееся жилье. По данным группы "Информационный сопротивление", за три года с начала войны на востоке их собралось около 10 тыс. Как правило, "переселенцы" с РФ селятся в оставленных домах и квартирах обеспеченных людей, выбирая престижные районы Донецка и Луганска.

По словам главного редактора сайта "ОстроВ" Сергея Гармаша "многие россияне, которые сейчас устроились на Донбассе, попали туда в 2014-2015 годах. Среди этой категории" новых донецких "преобладали люди с небольшим достатком - бывшие работяги из центральных областей России или Кавказа .

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука отмечает, что массовые переселения россиян его ведомство наблюдает как в Крыму, так и на Донбассе. По его мнению, заселение оккупированных городов приезжими из России - это не жадность, а технология, рассчитанная на то, чтобы закрепить людей на захваченной территории. Тем самым создается прослойка жителей, которым есть что терять в случае, когда Украина вернет себе эти территории.

Отмечается, что если "официальные лица ДНР" узнают, что владельцы квартиры уехали, то сначала "полицейские" опечатывают квартиру. А после того, как поясняет журналист Денис Казанский, эти самые "официальные лица" подселяют кого-нибудь на пустые квадратные метры.



Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, Российская Федерация, квартиры, жилье, россияне, ДНР, ЛНР
 
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