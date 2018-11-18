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Архив - Донецкая область

Власти «ДНР» предупредили жителей о взрывах

18.11.2018 14:53
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Власти «ДНР» предупредили жителей о взрывах

Граждан, проживающих на неподконтрольной территории Донецкой области, предупредили об утилизации боеприпасов. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили СМИ группировки «ДНР», пишет ДонПресс.
Согласно сообщению, с 16 ноября так называемая «народная милиция ДНР» приступила к запланированной ранее утилизации боеприпасов. Мероприятия будут проводится на специальных полигонах.
По их информации, утилизации путем подрыва подлежат «неразорвавшиеся мины и снаряды ВСУ, обнаруженные на линии соприкосновения».
В связи с этим представители группировки «ДНР» попросили местных жителей «сохранять спокойствие» и предупредили «о возможных неудобствах из-за шума от подрывов».
Часом ранее сообщение того же издания об утилизации выглядело несколько иначе. В первой редакции речь шла о просроченных боеприпасах.



Теги: Донбасс, предупреждение, ДНР, взрывы
 
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