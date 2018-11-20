Стало известно о боевике «ДНР» с позывным «Заяц», погибшем в ДТП

20.11.2018 12:49

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери. Не смотря на то, что главари боевиков старательно скрывают потери, имена погибших боевиков становятся достоянием гласности.

Так, стало известно о погибшем боевике «ДНР» с позывным «Заяц».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Имена погибших боевиков, особенно, если это не боевые потери, становятся известны в основном спустя определенное время. Так, стало известно имя боевика «ДНР», погибшего в августе в ДТП во временно оккупированной Макеевке. Речь идет о Пигееве Владимире Ивановиче, с позывным «Заяц». О Пигееве известно, что он родился в Макеевке 13 июня 1993 года, погиб в ДТП в Макеевке ночью 25-26 августа 2018 года.