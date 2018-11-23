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В Украине сделали предложение террористам «ЛДНР»
В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое проходило в Минске, украинская сторона предложила переформатировать политическую группу. Однако начать это переформирование в Украине предложили с самороспуска всех так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Как пишет replyua.net, сообщение об этом на своей странице в соцсети Facebook обнародовала представитель украинской делегации в ТКГ Ирина Геращенко.
В частности, украинский политик написала: «Евгений Марчук, который недавно был назначен представителем Украины в ТКГ вместо Леонида Кучмы, проинформировал, что заседания всех групп украинские представители начали в знак протеста против организованных Россией в ОРДЛО псевдовыборов, которые не признало мировое сообщество. Более того, Украина потребовала немедленно распустить самопровозглашенные фейковые недореспублики Донбасса».
Кроме того, Геращенко добавила: «Делегация из Украины во время заседания всех рабочих групп, а также на ТКГ заявила о незаконности, нелегитимности так называемых выборов. А поддержка Россией этих «голосований» в ОРДЛО отвергает минский процесс далеко в прошлое и ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их».
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, террористы
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