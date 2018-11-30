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Трудовая повинность: В Украине всех могут заставить рыть окопы
В Украине в законе о военном положении, кроме такой нормы, как «квартирная повинность», которая подразумевает принудительное расселение военнослужащих и работников правоохранительных органов в квартиры и дома мирных жителей, есть и «трудовая повинность». Об этом рассказала правовой аналитик, представитель БФ «Право на защиту» Елена Шишкина.
«Людей, которые не задействованы в сфере обороны, трудоспособное население, могут снимать с работы, устанавливать смены – часы, которые они должны отработать в сфере обороны и защиты, для отпора вооруженной агрессии», – сообщила она.
«При этом обязательно сохраняется основное место работы. Людей не уволят. Работодатели не имеют права увольнять, если будет задействована трудовая повинность. Кроме того, людям сохраняется минимальная заработная плата. Также сохраняются минимальные дни и часы отдыха. Минимальные трудовые стандарты сохраняются, но при этом устанавливается определенный график смен, поэтому она и называется трудовая повинность», – проинформировала Шишкина.
Правовой аналитик подчеркнула, что в условиях военного положения в Украине право собственности граждан может быть ограничено в соответствии с Конституцией и законом о правовом режиме военного положения, но должна быть соблюдена специальная процедура по его отчуждению, иначе это может считаться преступлением.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области введение военного положения не повлияет на жизнь гражданского населения. В Луганской области также проинформировали, что конституционные права жителей ограничиваться не будут.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, военное положение
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